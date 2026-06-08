タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の体についての“衝撃事実”を明かす一幕があった。この日の番組冒頭、「あたし、昔、腸内菌を全部診てもらったことがあるのよ。どういうのが入ってるか」と話し出したマツコ。「そしたら家畜にしか入ってない菌が見つかったのよ」と明かすと「だから、あたし、多分、ウチの親が若か