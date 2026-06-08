【モデルプレス＝2026/06/08】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、一定期間療養することがわかった。6月8日、公式サイトにて発表された。【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿◆ちゃんみな、一定期間療養へ公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と報告。「診断結果を