XGが、現地時間6月6日(土)にウェンブリー・スタジアム(ロンドン)で開催された、イギリス最大の音楽フェスティバル＜Capital’s Summertime Ball 2026＞に初出演を果たした。＜Capital’s Summertime Ball＞は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。昨年2025年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、