【モデルプレス＝2026/06/08】純烈の白川裕二郎、酒井一圭、後上翔太が8日、都内で開催された「純烈・リードボーカル白川裕二郎卒業＆純烈セカンドチャンスオーディション2026」記者会見に出席。白川が2027年3月31日をもってグループを卒業することを発表した。【写真】卒業発表の純烈メンバーが涙◆白川裕二郎、2027年3月末でグループを卒業白川は「私、白川裕二郎は来年、2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらっ