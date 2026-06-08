歌舞伎俳優・中村芝翫（６０）と女優・松下由樹（５７）が８日、都内で舞台「リア王」（東京・新橋演舞場で９月６〜２２日）の製作発表に出席した。シェークスピアの四大悲劇のひとつで、２人はそれぞれリア王、長女ゴネリルを演じる。松下は「ドラマでご一緒したときはすごくスマートで優しい雰囲気でした」と振り返る。「老害を発揮する」と早くもリア王として暴走を予感させる芝翫に、松下は「こちらも負けず劣らずのにら