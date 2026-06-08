メ～テレ（名古屋テレビ） 選挙の直前に有権者に菓子折りを配ったとされる岐阜県の本巣市議に、検察は罰金40万円を求刑しました。 起訴状によりますと、本巣市議の鍔本規之被告(77)は市議選直前の去年9月、支援者とともに有権者28人に「選挙の迷惑料」として菓子折り28個を配った公職選挙法違反の罪に問われています。 8日の裁判で検察は「市議会議員の立場でありながら、法よりも自己の道徳や価値観を優先した行