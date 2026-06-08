【コストコ】で何を買おうか迷ったときは、ベーカリーコーナーをチェックしてみて。季節ごとに新たなラインナップがお目見えするのもうれしいポイント。今回は、朝の食卓が華やぐ、マニア絶賛の商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。 ボリューム満点！ 「コーンベーコンマヨブレッド 4個入」は、1つが約230gと大きめサイズ。@potipoti212さんいわく「リベイクする