バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の折茂武彦社長と横田陽ＣＥＯが８日、北海道庁を表敬訪問し、シーズン終了を報告した。折茂社長は、建設を計画している新アリーナについて言及した。Ｂリーグ創設後初の勝ち越し決め、終盤までＣＳ争いを繰り広げた今季。日本代表ＳＧ富永啓生の加入やクラブ史上最高勝率を記録した影響もあり、１試合平均の入場者数で過去最多となる５７４３人を記録した。立ち見スペースが埋まるほ