KIRITOが6月7日、東京・EX THEATER ROPPONGIにてツアー＜KIRITO Tour 2026『THE SHIFT COMPLETE』＞のファイナル公演を開催した。同ツアーは最新ミニアルバム『SHIFT』を引っ提げ、4月25日の神奈川・YOKOHAMA Bay Hallを皮切りに全11公演にわたって行われたもの。その最終公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2月に開催されたバースデー公演＜PARADIGM RIFT＞、4月リリースの1stミニアルバム『SHIFT』、そして今回のツアー