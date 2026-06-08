韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年6月8日、マイナーリーグに降格した韓国出身キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の大リーグ再昇格に向け、デーブ・ロバーツ監督（53）に猛アピールした。3Aでの通算打率は.260から.296に上昇米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。ベッ