名古屋鉄道によりますと、信号設備確認の影響で8日午後5時過ぎから、豊橋駅～伊奈駅間で運転を見合わせました。その後に設備確認などが終わったため、午後5時45分に運転が再開しました。一部路線では遅延が発生しているため、最新情報を確認するようにしてください。