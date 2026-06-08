◆カーリング日本選手権第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、ＳＣ軽井沢クが前回大会３位のロコ・ソラーレに８―０で完勝し、開幕２連勝とした。第４Ｅ（エンド）に大量３得点を獲得すると、第５、６Ｅは不利な先攻に２点ずつスチールして７―０。第８Ｅにさらに１点スチールし、相手が自ら負けを認めるコンシードした。終始流れを渡さない圧勝に、スキップの上野美優は「前半３