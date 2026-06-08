「プラダを着た悪魔」などで知られる女優のエミリー・ブラントが、主演を務める映画「ディスクロージャー・デイ」の撮影現場にバラク・オバマ氏が訪れた際、その場が「気まずいほどの沈黙」に包まれたと明かした。 【写真】メキシコ議会で公開された「地球外生命体のミイラ」の画像 スティーヴン・スピルバーグ監督によるSF大作の撮影現場に元米国大統領が訪れた際、自身や共演者たちがどう反