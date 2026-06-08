鶴形山の山頂に鎮座する倉敷美観地区の阿智神社(倉敷市本町)で、6月1日から、雨の日限定デザインの御朱印を授与しています。授与は8月末まで。 雨の日にも参拝を楽しんでもらおうと2025年に始めた取り組みで、2026年のデザインは、6月「アジサイ」、7月「天の川」、8月「水風船」となっています。 阿智神社によりますと、アジサイの下絵は、デザインを学んでいた奉職2年目の巫女が手掛けたもので、水の流れを感じさせる淡