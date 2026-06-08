香川県／池田豊人 知事 香川県の2025年1年間の出生数が4年ぶりに増加に転じました。 厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、香川県の2025年の出生数は5103人で、前の年よりも44人増え、4年ぶりに増加に転じました。 全国の出生数が10年連続で過去最低を更新する中での増加です。 増加に転じた要因について、池田知事は要因の特定は難しいとしながらも、子育てステーションの設置など子育て世代