8日朝、福岡県久留米市の中学校で、トイレットペーパーを焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察と消防は不審火とみて、出火の原因を調べています。警察と消防によりますと、8日午前8時20分ごろ、久留米市高良内町の明星中学校で、「トイレットペーパーが燃えている」と、学校の職員から消防に通報がありました。火は通報からおよそ15分後に学校の職員によって消し止められましたが、3階の男