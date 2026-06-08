FC琉球の成田安里が23歳の若さで現役を引退J3のFC琉球は6月8日、MF成田安里が明治安田J2・J3百年構想リーグをもって現役を引退することを正式発表した。北海道出身で現在23歳の成田は、プログレッソ十勝FCから浦和レッズユース、日本体育大学を経てFC琉球へ加入した。引退の理由について、成田は「5度目の脳震盪の影響」と明かした。クラブを通じて発表された2672文字の長文コメントでは、「今回の脳震盪では最初から日常生