5月26日に横浜市の自宅にて急性骨髄性白血病のため逝去日本サッカー協会（JFA）は6月8日、元日本代表でU-20日本代表監督を務めた田中孝司氏が逝去したことを発表した。田中氏は5月26日午前7時20分、横浜市の自宅で急性骨髄性白血病のため亡くなった。70歳だった。現役時代は1982年から1984年にかけて日本代表としてプレーした。引退後はU-20日本代表監督を務め、1994年のアジアユース選手権で準優勝を果たした。日本史上初め