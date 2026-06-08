高知市で介護サービスを提供していた（株）ヒストリーが5月29日に高知地裁から破産開始決定を受けたことが分かりました。東京商工リサーチ高知支店によりますと、「ヒストリー」は2014年に設立。高知市で「デイサービスあすなろ」を経営し、介護サービスを提供していましたが、休眠状態となっていました。負債額は約1700万円です。