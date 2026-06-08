8日の韓国総合株価指数（KOSPI）は8％以上急落し8000ポイントを割り込んだ。韓国取引所によると、この日のKOSPIは前営業日比676．18ポイント（8．29％）安の7484．41で取引を終えた。指数は前日終値より112．50ポイント（1．38％）安の8048．09で取引を開始し、一時7442．73まで値を下げた。KOSDAQ指数は前営業日比91．05ポイント（9．08％）安の911．39で取引を終えた。この日は指数急落で有価証券市場とKOSDAQ市場ともサーキット