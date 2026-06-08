〈「パパが亡くなる前『体が弱ってまで生かされるのは嫌だ』と…」梅宮アンナ（53）が語る、不思議な気持ちになった父の言葉〉から続く病気の経験を経て、梅宮アンナさんの仕事への価値観は大きく変わった。長年こなしてきたバラエティーやファッション系の仕事ではなく、医療や患者支援の現場で力を発揮したいと語る。バラエティー番組での違和感やTED登壇への夢、新しいステージへの思いを率直に語ってもらった。【画像】「ウ