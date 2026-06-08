〈《“中傷動画”の新証拠》高市首相秘書・木下剛志氏と動画作成者の「Zoom会議音声」を入手〉から続く「週刊文春」が報じた、高市早苗首相陣営によるライバルや野党への中傷動画の作成・拡散問題をめぐり、6月4日の衆議院予算委員会で驚きの答弁が飛び出した。【画像】週刊文春のカメラがとらえた渦中の秘書・木下剛志氏注目を集めた高市首相の答弁©時事通信社異例答弁までの経緯もともと高市首相は5月11日の国会答弁で