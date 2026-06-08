元お笑いコンビ「アジアン」でピン芸人の馬場園梓（45）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。持病を明かす場面があった。馬場園は同い年で女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMIと共に出演。占い師・星ひとみ氏は馬場園を見つめると第一声で「健康が心配」。「肩こりと頭痛いじゃん？」と指摘した。馬場園は「すっごい痛い」と呼応。星氏がさらに「