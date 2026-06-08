長野西高等学校教諭の村松寛太氏は、北海道大学大学院の修士課程に在籍していた2023年当時、北限域のニホンウナギ（Anguilla japonica）がどのような河川にいるのかの調査を行った。その体験を語る。【画像】川でウナギを探す現場。この作業で、2度ほど警察に通報された◆◆◆ニホンウナギの生息北限とされる北海道南部で105の河川を調査し、52河川で222匹ものウナギを確認できた。過去100年で道内での生息報告は10件ほど。ご