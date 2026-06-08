9日(火)は北海道と沖縄で大雨となるおそれがあります。東北から中国・四国は雲が多いながら晴れ間が出る見込みです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■朝にかけて北海道は大雨のおそれ日本海の低気圧が、前線を伴って9日(火)にかけて北海道付近を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定となりそうです。北海道では9日(火)朝にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、