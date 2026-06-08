ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が9日の中日戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。中日ははカイル・マラー投手が先発する。ジャクソンは今季ここまで10試合に登板して3勝5敗、防御率3・59。直近4試合はいずれもクオリティースタート（QS＝6回以上自責点3以下）をマークし、前回2日のヤクルト戦では7回6安打無失点で約1カ月ぶりの白星を挙げた。DeNAから移籍1年目の右腕は「前回の登板は自分なりにしっかりとしたピ