95年前に消えた東京の川がある。池袋から神田川に流れていた「弦巻(つるまき)川」だ。関東大震災後、辺りの都市化にともない蓋(ふた)をされた。暗渠(あんきょ)の下水道になったのである。現在は陸上にほとんど痕跡がなく、往時の流路も全ては分からない。しかし、豊島区の雑司ヶ谷では地下に“弦巻川”が背骨のように流れていて、今も重要な存在であることに変わりはない。ただ、この地下河川は再々水害を起こし、18年前には大惨