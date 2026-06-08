女優の黒木メイサ（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを公開し、ファンの反響を集めた。黒木は「撮影、撮影、撮影。感謝」とつづり、仕事のオフショットを公開。その中に、控え室で自撮りをするショットを加え、ファンを喜ばせた。フォロワーからは「自撮りが可愛すぎる」「美人、可愛い、ダイスキです」「可愛すぎる〜美しすぎる〜撮影お疲れ様です」などのコメントが寄せられていた。