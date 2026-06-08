東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道は東海道・山陽・九州新幹線ネット予約＆チケットレス乗車サービス『エクスプレス予約』、『スマートEX』において、お盆期間の一部乗車日・方面を対象に「EX早特☆期間限定セール！」を期間限定で発売する。2人以上の利用で、東京〜広島の「のぞみ」号普通車指定席がおとな1万5000円、こども7500円となるなど、お盆の東海道・山陽新幹線を“おトク”に利用できる商品（席数限定）となっている。【画