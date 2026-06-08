中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問しました。北朝鮮との繋がりが深い中国国境の街では、往来の再開に期待が高まっています。正午ごろ、平壌の空港に到着した習近平国家主席を笑顔で出迎えた金正恩総書記。式典では習主席と金総書記の大きな肖像画が掲げられ、熱烈な歓迎を受けました。今回の習主席の訪朝、期待をもって見つめている街があります。記者「川の向こう側は北朝鮮です。対岸の北朝鮮を見ようと多くの中国人