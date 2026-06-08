サッカー日本代表で、U-20日本代表監督としても活躍した田中孝司さんが5月26日午前7時20分、横浜市の自宅で急性骨髄性白血病のため死去した。70歳だった。8日、日本サッカー協会が発表した。【写真】胃がん闘病…32歳の若さで亡くなった黒木奈々アナ協会によると、田中さんは1982年から84年に日本代表としてプレー。引退後はU-20日本代表監督も務め、94年のアジアユース選手権で準優勝を果たし、日本史上初めてアジア予選を突