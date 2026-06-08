〈かつて池袋には“大洪水を招く川”が流れていた…戦前に封印された「弦巻川」が“再び猛威をふるう”衝撃の未来とは〉から続く95年前までは確かに存在した。暗渠(あんきょ)化されて下水道になった今も地下で生きている。なのに、川だった時の正確な流路が分からない。東京都の豊島区から文京区に流れていた弦巻(つるまき)川である。都市化で分からなくなった流路を調べられないか。知られざる地域の魅力を解き明かして伝えられ