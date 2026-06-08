フィリピン付近で発生した地震の影響で、新たに宮崎港で30センチの津波を観測しました。【映像】宮崎で30cm津波観測 注意報は全て解除気象庁によりますと、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震の影響で、午後4時46分に宮崎港で、30センチの津波を新たに観測しました。沖縄市中城湾港と熊野市遊木、奄美市小湊、南大隅町大泊では、それぞれ10センチの津波を観測しています。尾鷲と高知では、それぞれ微弱な