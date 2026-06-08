ラグビー・リーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が8日、東京都内で行われた。リーグワン初優勝を飾った神戸のPR山下裕史（40）が2度目となる「功労賞」を受賞した。24年にトップリーグとリーグワンの通算出場数を当時の最多記録を更新し、今季は前人未踏の200試合出場を達成した。壇上でインタビューに応じ「自分は会社員でラグビー部に所属していて、神戸製鋼という会社に感謝しながら日々、トレーニン