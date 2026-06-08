5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月6日と7日、自身のブログを更新。昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの日常の様子を写真とともに公開しました。【写真を見る】【 辻希美 】 次女・夢空ちゃんとの“コストコ爆買い”ショット公開「休みなのに6時起き」リアルな育児奮闘も明かす6日のブログでは、「昨日コストコ行ってきたょ」と報告。淡いピンクのトップスを着た夢空ちゃんが、たくさん購入した食材な