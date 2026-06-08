〈「えっ、ここを川が流れていたの？」地元では言い伝えが残るだけ…かつて池袋を流れていた「幻の川」の流域をたどる〉から続く豊島区の雑司ヶ谷は不思議なまちだ。JR山手線の内側にあるのに、都会らしくない。もっと言えば、懐かしい田舎のような雰囲気がある。なぜかホッとするのだ。どうしてなのか。これにも消えた弦巻川が関係している。（全3回の3回目／最初から読む）【写真多数】まるで田舎のようなナゾの空間…雑司ヶ谷