お笑いコンビ「金属バット」の友保隼平（40）が8日に自身のX（旧ツイッター）で“多額”の納税を報告した。結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜2026」グランプリファイナルで大きなインパクトを残したコンビ。8日、友保は「何かがないと正気保たれんぐらいの税金払ろたで」と報告。「大阪市民頼むから俺が外歩いてる時だけでええから笑顔であってくれ」と呼びかけていた。ユーザーから