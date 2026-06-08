昨年12月のNHK紅白歌合戦に初出場したシンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が8日、公式サイトを更新。出演予定だった13日の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのパフォーマンスを見送ると発表した。声明を通じ「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と公表。「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定