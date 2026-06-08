犬がたそがれているときの心理 犬が窓から外を眺めながらボーッとしているとき、何もない遠くの方をジーッと見つめているとき、「たそがれてるなぁ…」「何を考えているんだろう…」と感じられることがあるのではないでしょうか。 私たち人間のように哲学的なことを考えているわけではないかもしれませんが、犬にもそのときの気分や体調、犬としての本能や生活環境など、様々な心理からたそがれていることが