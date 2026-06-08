和歌山県紀南地域の自治体や農業協同組合、梅加工業者などによって構成される紀州梅の会（和歌山県田辺市）は、6月6日の「梅の日」に合わせ、各地で梅のPRを実施した。同県の首都圏アンテナショップである「わかやま紀州館」（東京都千代田区）では、同組合会長を務める田辺市の真砂充敏市長ら関係者が梅干のサンプリングと梅シロップの試飲を実施、紀州南高梅をPRした。サンプリングの様子配布した梅干真砂会長は、「梅の日