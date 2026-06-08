三重県紀宝町は、8日午後4時50分に町内に発令していた避難情報を全て解除しました。 【警戒エリアを確認】＜解除＞【避難情報】三重・紀宝町 ◆自治体による補足情報鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域に発令していた避難指示を解除します。 ◆避難情報が解除されたエリア＜避難指示が解除されたエリア＞○鵜殿港内及び海岸、河口付近の堤防より海側の区域、熊野川河川敷を含む区域 ◆