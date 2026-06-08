三重県鳥羽市は、8日午後4時55分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 【警戒エリアを確認】＜解除＞【避難情報】三重・鳥羽市 ◆自治体による補足情報津波注意報が解除されたため ◆避難情報が解除されたエリア＜避難指示が解除されたエリア＞○鳥羽市全域 ◆現在地の最新避難情報を確認TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。 ※最新情報は自治体のホ&#