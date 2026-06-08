今、心地よい睡眠を得られていないのでは？と悩む人が増えている。そこで、そもそも質のよい睡眠とは何か？どうすれば快眠につながるのか？などについて日々研究を重ねる方たちにアドバイスを伺った。今回は、大ヒット「パジャマBAKUNE（バクネ）」。「リカバリーウエア」の代表格の商品の開発元テンシャルに伺い、開発秘話を聞いてきた！「パジャマの研究は後回しになっていました」『TENTIAL』さん、教えてください。パジャマの