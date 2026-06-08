けさ山形県米沢市の国道の交差点で、車２台が衝突する事故がありました。この事故で４５歳の男性が大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前７時５分ごろ、米沢市窪田町小瀬の国道２８７号で、普通乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。 現場は信号のある交差点で、普通乗用車が交差点を右折しようとしたところ、前方から直進してきた軽乗用車と衝突したということです。 この事故で、軽乗用車を運転していた、