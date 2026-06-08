愛知県弥富市のアパートに火をつけ、男女3人を殺害した罪などに問われた男の初公判で、弁護側が無罪を主張しました。弥富市の無職・佐藤忍被告(64)は、おととし1月、弥富市のアパートに火を放ち、窪米三さん(当時68)と南由美さん(当時57)ら男女合わせて3人を殺害した罪などに問われています。この裁判は、責任能力の有無が主な争点となっていて、8日の初公判で佐藤被告は起訴内容を認めましたが、弁護側は「被告