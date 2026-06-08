クラブの売り上げは昨シーズンの１．５倍の見通しです。レバンガ北海道の折茂武彦代表が６月８日に道庁を表敬訪問し、来シーズンの更なるチーム強化を誓いました。レバンガ北海道の折茂武彦代表は、道の加納孝之副知事のもとを訪れ、今シーズンのクラブの戦績を報告しました。レバンガは今シーズン、富永啓生選手が加入し、注目度が急上昇。平均入場者は過去最多となる５７４３人を記録しました。そ