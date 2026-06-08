北海道紋別市の道道で2026年6月8日、乗用車がクマと衝突する事故がありました。紋別市上藻別の道道305号で8日午前11時すぎ、北方向に走行していた乗用車が右から来たクマ1頭と衝突しました。警察によりますと、クマは衝突後、逆方向の山林に走り去り、乗用車の右前部が中破したということです。運転していた男性にけがはありませんでした。警察によりますと、運転手の男性は「山林からクマ1頭が突進してきた」という趣旨の話をして