8日午後、江田島市で県道沿いの木が倒れ、現在も全面通行止めとなっています。ケガ人はいません。警察によると、8日午後2時半ごろ江田島市大柿町大君の県道44号で、目撃者から「大きな木が道路をふさいでいる」と通報がありました。この倒木の影響で現在、大柿町大君交差点から早瀬大橋までで全面通行止めとなっています。倒れた木は高さが約5メートルとみられています。ケガ人はいませんでした。現在も復旧作業が続い