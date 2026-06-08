北海道・函館中央警察署は2026年6月2日、強盗致傷の疑いで、函館市神山1丁目の自営業、北岡力容疑者（24）と、北斗市七重浜4丁目の建設作業員、杉山翼容疑者（25）を逮捕しました。北岡容疑者と杉山容疑者は2026年3月8日午前7時ごろから8時ごろまでの間、函館市本町の公園などで、札幌市の会社員の男性（26）に対し顔を殴るなどした上で、「殺すぞ」などと脅し、指定した口座に150万円を振り込ませようとした疑いです。警察により