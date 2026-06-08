高校ラグビー「中谷賞・北陸放送旗争奪石川県高校ラグビーフットボール大会」の決勝が7日、金沢市営球技場で行われ、日本航空石川が18回目の優勝を決めました。航空石川の選手たちは能登半島地震で校舎が被害を受けたため、東京都青梅市で練習を続けてきました。決勝は鶴来・金沢二水・羽咋工業・北陸学院の合同チームと対戦。紺と赤のジャージ・航空石川は、開始1分、密集からのボールをつなぎフォワードの袋井が右中間に先制トラ